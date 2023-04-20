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Земельные участки в Sant Antoni, Испания

3 объекта найдено
Земельные участки 4 спальни в Lower Emporda, Испания
Земельные участки 4 спальни
Lower Emporda, Испания
4 ванных комнат 1 000 м²
€ 395,000
Участок 1000 м2 с проектом дома и разрешениями на строительство включены. Земля находится в …
Земельные участки в Sant Antoni de Calonge, Испания
Земельные участки
Sant Antoni de Calonge, Испания
€ 290,000
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
Земельные участки в Lower Emporda, Испания
Земельные участки
Lower Emporda, Испания
€ 300,000
Продается земельный участок в тихом и зеленом районе Монт-Рас в пешей доступности до моря, м…
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