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Земельные участки с видом на море в Orihuela, Испания

5 объектов найдено
Земельные участки 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м² Количество этажей 2
€ 367,500
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
Земельные участки в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,900,000
Большой участок рядом с морем на продажу в Кабо Роиг, Ориуэла Коста. Этот участок расп…
Земельные участки в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,000,000
Предлагаем участок площадью 368 кв.м. в Ориуэла Коста. Расположен на второй линии от моря в …
Земельные участки в Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
1 300 м²
€ 5,000,000
Испания Коста Дорада г.Виланова-и-ла-Желтру Участок рядом с пляжем …
Земельные участки 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 330 м²
€ 2,000,000
В продаже большой участок площадью 1270 м2 на первой линии с видом на море в Кабо Роиг, Ориу…
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