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Земельные участки в Mutxamel, Испания

4 объекта найдено
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
2 184 м²
€ 245,000
Продается городской земельный участок с 2184 м ², чтобы сделать вас домом своей мечты, в Урб…
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
€ 250,000
For sale urban plot of 2.184 m2, in Urb La Huerta For sale plot of urban land with 2,184 …
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
1 749 м²
€ 550,000
Продаётся земля под застройку в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 1749.00 м2, участо…
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
2 300 м²
€ 259,822
Строительный участок площадью 2300 м² в городе Тангел недалеко от Аликанте . Тихое место с в…
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