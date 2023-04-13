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Купить земельный участок с видом на горы в Испании

22 объекта найдено
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 240 м²
€ 185,000
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
Земельные участкив Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
€ 84,000
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
Земельные участкив Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 225,000
Dream Homes Tenerife представляет вам землю в Тамаймо на юге Тенерифе. Сама земля имеет разм…
Земельные участкив Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 71,000
Dream Homes Tenerife представляет вам участок в Тамаймо на юге Тенерифе. Сам участок имеет р…
Земельные участкив Catral, Испания
Земельные участки
Catral, Испания
€ 126,000
Участок 13 549 м2 в Катрале (Аликанте) в окружении домов, хорошо связан с шоссе, возможность…
Земельные участкив el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Земельные участки
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
€ 65,000
Участок 12 000 м2 с возможностью строительства, у подножия дороги из Ондон-де-лас-Ньевес в О…
Земельные участкив Tossa de Mar, Испания
Земельные участки
Tossa de Mar, Испания
469 м²
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
Земельные участки 3 спальнив Crevillent, Испания
Земельные участки 3 спальни
Crevillent, Испания
2 ванных комнат 400 м²
€ 119,900
Очень красиво расположен строительный участок 16000 м2 с видом на горы и море. …
Земельные участкив Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
2 300 м²
€ 259,822
Строительный участок площадью 2300 м² в городе Тангел недалеко от Аликанте . Тихое место с в…
Земельные участки с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Земельные участки с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
€ 1,750,000
Отличный земельный участок площадью 3012 м2 на возвышенной улице в жилом районе Параисо Альт…
Земельные участки 6 спален с видом на поле для гольфав Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки 6 спален с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
7 ванных комнат 1 314 м²
€ 1,000,000
На улице Маравильяс, в самой высокой точке в ​​La Reserva de Sotogrande, рядом с натуральной…
Земельные участкив Serra Brava, Испания
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 120,000
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
Земельные участкив Serra Brava, Испания
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 145,000
Продается земельный участок под строительство дома в престижной и утопающей в зелени урбаниз…
Земельные участкив Santa Cristina d Aro, Испания
Земельные участки
Santa Cristina d Aro, Испания
€ 250,000
Продается земельный участок под строительство площадью 2096 м2, находящийся в тихой и зелено…
Земельные участкив Santa Cristina d Aro, Испания
Земельные участки
Santa Cristina d Aro, Испания
€ 150,000
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Mas Palli, муниципалитет Калонже, …
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 250,000
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
Земельные участкив Испания, Испания
Земельные участки
Испания, Испания
€ 750,000
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Mas Palli, муниципалитет Калонже, …
Земельные участкив Sant Antoni de Calonge, Испания
Земельные участки
Sant Antoni de Calonge, Испания
€ 290,000
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
Земельные участкив Lower Emporda, Испания
Земельные участки
Lower Emporda, Испания
€ 300,000
Продается земельный участок в тихом и зеленом районе Монт-Рас в пешей доступности до моря, м…
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 800,000
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
Земельные участкив Испания, Испания
Земельные участки
Испания, Испания
€ 750,000
Предлагается на продажу участок земли, площадь которого стоставляет 32000 кв.м. Расположе…
Земельные участкив Испания, Испания
Земельные участки
Испания, Испания
400 м²
€ 600,000
Предлагается на продажу участок ,удобно распаложенный в Кальпе, с удивительным видом на …
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