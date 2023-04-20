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Земельные участки с видом на море в Lower Emporda, Испания

9 объектов найдено
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 240 м²
€ 185,000
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
Земельные участки в Begur, Испания
Земельные участки
Begur, Испания
350 м²
€ 105,308,000
Прекрасная страна в Бегуре, среди прочих между заливами Эгуафреда и Са Тунец. Отель находитс…
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
960 м²
€ 1,152,000
Комплекс из 5 участков под застройку в 360 м от бухты «Са Конка» (Сагаро). Участки примерно …
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 600 м²
€ 195,000
Фантастическая недвижимость с видом на море в эксклюзивной урбанизации Мас Ноу. С площадью 1…
Земельные участки в Begur, Испания
Земельные участки
Begur, Испания
20 м²
€ 2,500,000
Земля с видом на море 22 241 м2, из которых 5200 м2 можно построить, а общая площадь застрой…
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 570,000
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 250,000
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 800,000
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
€ 841,000
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
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