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l Alfas del Pi
Земельные участки в l Alfas del Pi, Испания
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22 объекта найдено
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Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 210,000
Угловой участок тысяча три сотки, на котором можно построить один-два дома. Участок располо…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
476 м²
€ 2,200,000
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
Земельные участки 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
460 м²
€ 650,000
Этот объект/участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании.На с…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 800,000
Потрясающий объект с видом на горы, распоженный в красивом уголке Испании.Здесь вы сможете в…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 150,000
Предлагаем участок под строительство виллы в красивом и тихом районе. Развитая инфраструктур…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 106,000
Предлагаем замечательный ровный земельный участок в Ла Нусии.Расположен тихом районе для спо…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 169,000
Предлагаем ровный земельный участок в Ла Нусии.Собственность расположена в живописном районе…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 165,000
Представляем вашему вниманию большой ровный участок в Ла Нусии с видом на море и горы.Объект…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 320,000
Предлагаем вам участок под застройку в Ла Нусии. Данное предложение дает возможность построи…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 72,140
Предлагаем прекрасный земельный участок, расположенный в тихом месте
Земельные участки 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 265,000
Настоящее предложение также может рассматриваться как вариант приобретения участка с домом п…
Земельные участки 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 291,000
Предлагаем виллу в тихом месте, между Ла-Нусией и Бенидормом.Вилла включает в себя: просторн…
Земельные участки 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
310 м²
Количество этажей 3
€ 294,900
Предлагаем отличную виллу для тех, кто мечтает о тишине и уединении, в окружении красивой го…
Земельные участки 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
180 м²
€ 299,000
Предлагаем превосходную виллу в прекрасном районе Альфас дель Пи, в 10 минутах от пляжа.Вилл…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 1,290,000
Специально для вас предлагаем чудесный плоский земельный участок! Расположен всего в двух ми…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 825,000
Предлагаем вашему вниманию прекрасный участок! Оснащен электричеством, проведена вода. Вы см…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 6,500,000
Завораживающий участок! Расположен всего в одном километре от города Бенидорм. На участке вы…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 315,000
Специально для вас предлагаем великолепный участок! Расположен в прекрасном месте с потрясаю…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 730,000
Предлагаем вашему вниманию чудесный ровный участок с потрясающим видом на море! Можно исполь…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 750,000
Этот участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании. На строите…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 557,200
Предлагаем земельный участок с видом на горы в Ла Нусии.Застройка участка в соответствии с п…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 165,000
Специально для вас предлагаем плоский участок в самом востребованном рйоне Альфас дель Пи! Р…
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