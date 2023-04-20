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Земельные участки с бассейном в Жирона, Испания

5 объектов найдено
Земельные участки в Sant Joan de Palamos, Испания
Земельные участки
Sant Joan de Palamos, Испания
€ 535,000
Земельный участок под строительство дома, Паламос, Коста Брава, Испания. Продается земельны…
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 570,000
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
Земельные участки в Sant Antoni de Calonge, Испания
Земельные участки
Sant Antoni de Calonge, Испания
€ 290,000
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
Земельные участки в Lower Emporda, Испания
Земельные участки
Lower Emporda, Испания
€ 300,000
Продается земельный участок в тихом и зеленом районе Монт-Рас в пешей доступности до моря, м…
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
€ 841,000
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
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