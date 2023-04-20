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Земельные участки с видом на горы в Жирона, Испания

10 объектов найдено
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 240 м²
€ 185,000
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
Земельные участки в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки
Tossa de Mar, Испания
469 м²
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
Земельные участки в Serra Brava, Испания
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 120,000
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
Земельные участки в Serra Brava, Испания
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 145,000
Продается земельный участок под строительство дома в престижной и утопающей в зелени урбаниз…
Земельные участки в Santa Cristina d Aro, Испания
Земельные участки
Santa Cristina d Aro, Испания
€ 250,000
Продается земельный участок под строительство площадью 2096 м2, находящийся в тихой и зелено…
Земельные участки в Santa Cristina d Aro, Испания
Земельные участки
Santa Cristina d Aro, Испания
€ 150,000
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Mas Palli, муниципалитет Калонже, …
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 250,000
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
Земельные участки в Sant Antoni de Calonge, Испания
Земельные участки
Sant Antoni de Calonge, Испания
€ 290,000
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
Земельные участки в Lower Emporda, Испания
Земельные участки
Lower Emporda, Испания
€ 300,000
Продается земельный участок в тихом и зеленом районе Монт-Рас в пешей доступности до моря, м…
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 800,000
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
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