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Земельные участки с видом на горы в Эстремадура, Испания

3 объекта найдено
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 225,000
Dream Homes Tenerife представляет вам землю в Тамаймо на юге Тенерифе. Сама земля имеет разм…
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 71,000
Dream Homes Tenerife представляет вам участок в Тамаймо на юге Тенерифе. Сам участок имеет р…
Земельные участки 6 спален с видом на поле для гольфа в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки 6 спален с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
7 ванных комнат 1 314 м²
€ 1,000,000
На улице Маравильяс, в самой высокой точке в ​​La Reserva de Sotogrande, рядом с натуральной…
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