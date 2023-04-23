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Земельные участки в Эстремадура, Испания

13 объектов найдено
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 1,500,000
Dream Homes Tenerife представляет фантастическое проектное предложение на земельном участке …
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 225,000
Dream Homes Tenerife представляет вам землю в Тамаймо на юге Тенерифе. Сама земля имеет разм…
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 71,000
Dream Homes Tenerife представляет вам участок в Тамаймо на юге Тенерифе. Сам участок имеет р…
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
815 м²
€ 309,000
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 100,000
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
234 м²
€ 630,000
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 80,000
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 159,000
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
100 м²
€ 206,000
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
15 м²
€ 18,000
Земельные участки 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат 408 м²
€ 1,280,000
Отличный участок с проектом и лицензией на строительство, продается в престижном пляжном жил…
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
4 м²
€ 365,000
Эта небольшая усадьба недалеко от Бланеса имеет вид на море с вершины холма. Площадь около 8…
Земельные участки 6 спален с видом на поле для гольфа в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки 6 спален с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
7 ванных комнат 1 314 м²
€ 1,000,000
На улице Маравильяс, в самой высокой точке в ​​La Reserva de Sotogrande, рядом с натуральной…
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