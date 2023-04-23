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Земельные участки в el Camp de Turia, Испания

2 объекта найдено
Земельные участки в Riba-roja de Turia, Испания
Земельные участки
Riba-roja de Turia, Испания
€ 825,000
Земельный участок с видом на озеро в районе El Bosc, площадь 2018 м2 возможность постройки …
Земельные участки в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Земельные участки
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
1 283 м²
€ 160,000
Продается земе…
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