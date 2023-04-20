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Земельные участки в Бах-Виналопо, Испания

6 объектов найдено
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
€ 35,000
Участок прямоугольный и ровный, огорожен по периметру и с автоматическими воротами на въезде…
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
€ 140,000
Земля под застройку в Эльче ID D12635
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
€ 60,000
Земля под застройку в Эльче ID D12226
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
€ 68,250
Земля под застройку в Эльче ID D12502
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
€ 105,000
Земля под застройку в Эльче ID D12778
Земельные участки 3 спальни в Crevillent, Испания
Земельные участки 3 спальни
Crevillent, Испания
2 ванных комнат 400 м²
€ 119,900
Очень красиво расположен строительный участок 16000 м2 с видом на горы и море. …
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