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Купить земельный участок с видом на горы в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

2 объекта найдено
Земельные участкив Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
€ 84,000
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
Земельные участкив Catral, Испания
Земельные участки
Catral, Испания
€ 126,000
Участок 13 549 м2 в Катрале (Аликанте) в окружении домов, хорошо связан с шоссе, возможность…
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