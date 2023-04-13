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Купить земельный участок с видом на море в Каталония, Испания

24 объекта найдено
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 240 м²
€ 185,000
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
Земельные участкив Tossa de Mar, Испания
Земельные участки
Tossa de Mar, Испания
469 м²
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
Земельные участкив Begur, Испания
Земельные участки
Begur, Испания
350 м²
€ 105,308,000
Прекрасная страна в Бегуре, среди прочих между заливами Эгуафреда и Са Тунец. Отель находитс…
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
960 м²
€ 1,152,000
Комплекс из 5 участков под застройку в 360 м от бухты «Са Конка» (Сагаро). Участки примерно …
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 600 м²
€ 195,000
Фантастическая недвижимость с видом на море в эксклюзивной урбанизации Мас Ноу. С площадью 1…
Земельные участкив Sant Pol de Mar, Испания
Земельные участки
Sant Pol de Mar, Испания
4 м²
€ 20,000,000
4 земельных участка в туристическом городке Сан Поль де Мар на побережье Коста Брава с видом…
Земельные участкив Begur, Испания
Земельные участки
Begur, Испания
20 м²
€ 2,500,000
Земля с видом на море 22 241 м2, из которых 5200 м2 можно построить, а общая площадь застрой…
Земельные участкив Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 1,600,000
Участок земли под жилое строительство в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Общая…
Земельные участкив Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 2,200,000
Участок земли под жилое строительство в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Общая…
Земельные участкив Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 1,200,000
Участок земли под жилое строительство в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Общая…
Земельные участкив Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 2,000,000
Участок земли под жилое строительство во второй линии моря в городе Сагаро на побереж…
Земельные участкив Lower Emporda, Испания
Земельные участки
Lower Emporda, Испания
1 800 м²
€ 149,000
Участок с великолепным видом на море и залив Паламос в урбанизации Мас Ноу-де-Кастель-Плайя-…
Земельные участкив Serra Brava, Испания
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 120,000
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
Земельные участкив Santa Maria de Llorell, Испания
Земельные участки
Santa Maria de Llorell, Испания
920 м²
€ 350,000
Великолепный земельный участок площадью 920 м2 под строительство дома, расположенный в прест…
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 570,000
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 250,000
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
Земельные участкив Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 44,000
Земельный участок под жилое строительство в урбанизации Серра Брава города Льорет де …
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 800,000
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
Земельные участкив Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 1,700,000
Участок под застройку во второй линии моря в одном из самых престижных уголков Коста …
Земельные участкив Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 900,000
Земельный участок под строительство жилого дома в районе пляжа Sa Conca города Сагаро…
Земельные участкив Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 1,700,000
Земельный участок во второй линии моря в урбанизации Пунта Брава города Сант Фелиу де…
Земельные участкив Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 500,000
Земельный участок под жилое строительство в элитной урбанизации Кала Сан Франсес горо…
Земельные участкив Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 210,000
Земельный участок под жилое строительство в прекрасной урбанизации Фонт де Сант Йорен…
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
€ 841,000
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
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