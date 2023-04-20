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Кастель-Пладжа-де-Аро
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
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16 объектов найдено
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Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 240 м²
€ 185,000
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
960 м²
€ 1,152,000
Комплекс из 5 участков под застройку в 360 м от бухты «Са Конка» (Сагаро). Участки примерно …
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 579 м²
€ 850,000
Отличный участок, расположенный между городами Сан-Фелиу-де-Гишольс и С’агаро. Всего в 5 мин…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 600 м²
€ 195,000
Фантастическая недвижимость с видом на море в эксклюзивной урбанизации Мас Ноу. С площадью 1…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
336 м²
€ 280,000
Хороший участок в городе Кастель-Плайа д’Аро, в тихом жилом районе новой постройки. Располож…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
33 500 м²
€ 2,350,000
Plot on the Costa Brava, in the tourist town of Platja d’Aro. The land is located in a prest…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 200 м²
€ 1,600,000
У нас есть 3 участка по 1200м2 каждый в городе Сагаро. Расположен в одном из лучших жилых ра…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 582 м²
€ 7,514,222
Площадь земельного участка: 5 582 м2 (2 711 м2 и 2 871 м2) Участки расположены в 5 минутах х…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 420 м²
€ 1,750,000
ОТЧЕТ О УЧАСТИИ В С'АГАРЕ. Площадь участка: 2420.26м2 Максимальная площадь застройки 0,75 …
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Цена по запросу
Участок 1130 м2, огороженный, с видом на море, с очень небольшим уклоном, расположен в урбан…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
536 м²
€ 520,000
Участок в Сан-Поль (Sant Feliu de Guíxols). Расположен в тихом и востребованном районе этого…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 630,000
Продается участок 576 м2 на въезде в Castell-Platja d’Aro. Имущество находится в состоянии у…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 570,000
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 250,000
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 800,000
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
€ 841,000
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
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