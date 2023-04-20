ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Андалусия
Campo de Gibraltar
Земельные участки в Campo de Gibraltar, Испания
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Altea, Испания
€ 250,000
Отличное предложение! Замечательный участок для строительства одного или нескольких домов. О…
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 199,000
Предлагаем земельный участок с потрясающими видами на море, горы и город под строительство ч…
Земельные участки 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 265,000
Настоящее предложение также может рассматриваться как вариант приобретения участка с домом п…
Земельные участки 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат
450 м²
€ 300,000
Шикарная меблированная вилла.Имеется вся необходимая бытовая техника: холодильник, стиральна…
Земельные участки 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
408 м²
€ 1,280,000
Отличный участок с проектом и лицензией на строительство, продается в престижном пляжном жил…
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 1,635,677
Участок под застройку во второй линии моря в одном из самых престижных уголков Коста …
Земельные участки 1 комната
Altea, Испания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 225,000
Участок земли в эксклюзивной урбанизации Altea Hills с потрясающими видами на Средиземное мо…
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 1,055,642
Земельный участок общей площадью 2700 м.кв. в непосредственной близости от моря в цен…
Земельные участки
Aspe, Испания
€ 99,253
Земля под застройку в Аликанте ID D12636
Земельные участки
Finestrat, Испания
Количество этажей 3
€ 175,000
Земельный участок в пригороде Бенидорма для тех, кто ценит уникальный средиземноморский клим…
Земельные участки
Lower Emporda, Испания
1 800 м²
€ 135,411
Участок с великолепным видом на море и залив Паламос в урбанизации Мас Ноу-де-Кастель-Плайя-…
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 1,200,000
Уникальная возможность! Большой земельный участок рядом с морем в прекрасном городе Кальпе.О…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты