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Земельные участки в Calonge, Испания

2 объекта найдено
Земельные участки в Calonge, Испания
Земельные участки
Calonge, Испания
1 130 м²
€ 175,000
Fully fenced plot for sale with sea views. It also has very little slope, a remarkably flat …
Земельные участки в Calonge, Испания
Земельные участки
Calonge, Испания
1 272 м²
€ 180,000
Land located in the town of Calonge with a total area of ​​1272m2 with beautiful mountain vi…
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