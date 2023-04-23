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Земельные участки в Баш-Льобрегат, Испания

1 объект найдено
Земельные участки в Абрера, Испания
Земельные участки
Абрера, Испания
35 411 м²
€ 5,000,000
Large plot of land with a project for 230 homes of 100 m2 for semi-detached houses, apartmen…
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