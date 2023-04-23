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Земельные участки с бассейном в Бадахос, Испания

1 объект найдено
Земельные участки 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат 408 м²
€ 1,280,000
Отличный участок с проектом и лицензией на строительство, продается в престижном пляжном жил…
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