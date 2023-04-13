Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия

Купить земельный участок с видом на море в Андалусии, Испания

4 объекта найдено
Земельные участкив Serrania, Испания
Земельные участки
Serrania, Испания
€ 1,350,000
Residential plot with the project for 3 townhouses and building license paid. SEA VIEWS and …
Земельные участкив Benahavis, Испания
Земельные участки
Benahavis, Испания
€ 490,000
Привлекательный участок (№ 22) с ВИДОМ НА МОРЕ. Эксклюзивный жилой район Мадроньяль. Ворота …
Земельные участкив Serrania, Испания
Земельные участки
Serrania, Испания
€ 1,050,000
Residential plot with the project to build 3 villas (600m² each) in Marbella center, walking…
Земельные участки с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Земельные участки с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
€ 1,750,000
Отличный земельный участок площадью 3012 м2 на возвышенной улице в жилом районе Параисо Альт…
Realting.com
Перейти