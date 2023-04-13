ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Андалусия
Купить земельный участок с видом на море в Андалусии, Испания
Очистить
4 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Serrania, Испания
€ 1,350,000
Residential plot with the project for 3 townhouses and building license paid. SEA VIEWS and …
Земельные участки
Benahavis, Испания
€ 490,000
Привлекательный участок (№ 22) с ВИДОМ НА МОРЕ. Эксклюзивный жилой район Мадроньяль. Ворота …
Земельные участки
Serrania, Испания
€ 1,050,000
Residential plot with the project to build 3 villas (600m² each) in Marbella center, walking…
Земельные участки с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
€ 1,750,000
Отличный земельный участок площадью 3012 м2 на возвышенной улице в жилом районе Параисо Альт…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты