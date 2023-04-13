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Аликанте
Купить земельный участок с видом на море в Аликанте, Испания
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11 объектов найдено
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Земельные участки 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
255 м²
Количество этажей 2
€ 367,500
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
Земельные участки
Altea, Испания
€ 350,000
ОписаниеLand-Plot for sale in Altea!Price: 350.000 €Property size: 1.520 m2It is a plot of 1…
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,900,000
Большой участок рядом с морем на продажу в Кабо Роиг, Ориуэла Коста. Этот участок расп…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 38,000,000
Продаётся земля под застройку в Бенидорме в районе 1ª Linea. Общая площадь 0.00 м2, участок …
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
476 м²
€ 2,200,000
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,000,000
Предлагаем участок площадью 368 кв.м. в Ориуэла Коста. Расположен на второй линии от моря в …
Земельные участки
Orihuela, Испания
1 300 м²
€ 5,000,000
Испания Коста Дорада г.Виланова-и-ла-Желтру Участок рядом с пляжем …
Земельные участки 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
330 м²
€ 2,000,000
В продаже большой участок площадью 1270 м2 на первой линии с видом на море в Кабо Роиг, Ориу…
Земельные участки 1 комната
Altea, Испания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 225,000
Участок земли в эксклюзивной урбанизации Altea Hills с потрясающими видами на Средиземное мо…
Земельные участки
Altea, Испания
€ 2,405,250
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
Земельные участки
Аликанте, Испания
€ 500,000
Дейстующий отель на побережье Средиземного моря в Гандии - северной жемчужине Коста-Бл…
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