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Купить земельный участок с видом на горы в Аликанте, Испания

5 объектов найдено
Земельные участкив Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
€ 84,000
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
Земельные участкив Catral, Испания
Земельные участки
Catral, Испания
€ 126,000
Участок 13 549 м2 в Катрале (Аликанте) в окружении домов, хорошо связан с шоссе, возможность…
Земельные участкив el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Земельные участки
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
€ 65,000
Участок 12 000 м2 с возможностью строительства, у подножия дороги из Ондон-де-лас-Ньевес в О…
Земельные участки 3 спальнив Crevillent, Испания
Земельные участки 3 спальни
Crevillent, Испания
2 ванных комнат 400 м²
€ 119,900
Очень красиво расположен строительный участок 16000 м2 с видом на горы и море. …
Земельные участкив Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
2 300 м²
€ 259,822
Строительный участок площадью 2300 м² в городе Тангел недалеко от Аликанте . Тихое место с в…
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