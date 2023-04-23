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Земельные участки в Upravna Enota Domzale, Словения

1 объект найдено
Земельные участки в Kolicevo, Словения
Земельные участки
Kolicevo, Словения
2 529 м²
€ 760,000
Земельный участок под жилое строительство, …
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