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Земельные участки в Пиран, Словения

3 объекта найдено
Земельные участки в Порторож, Словения
Земельные участки
Порторож, Словения
€ 1,400,000
Мы предлагаем к продаже участок земли в центре Порторожа под застройку площадью 1 400 м2. …
Земельные участки в Луция, Словения
Земельные участки
Луция, Словения
€ 650,000
Мы предлагаем к продаже участок под застройку площадью 604 м2 в центре Порторожа. Земельны…
Земельные участки в Mogoron, Словения
Земельные участки
Mogoron, Словения
€ 1,250,000
Мы предлагаем к продаже участок площадью 670 м2 под жилую застройку на топ-локации в Портор…
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