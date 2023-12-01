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Земельные участки в Зубцовский район, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Зубцов, Россия
Земельные участки
Зубцов, Россия
Площадь 1 567 000 м²
Unique Investment Opportunity: 156.7 Hectares in a Prime Location in Pogoreloe Gorodishche, …
€1,25 млн
в месяц
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