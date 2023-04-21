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Земельные участки в Zinyakovskiy selsovet, Россия

3 объекта найдено
Земельные участки в Zinyakovskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Zinyakovskiy selsovet, Россия
3 000 м²
€ 19,000
Продаю участок 30 соток на берегу озера находится в КП Николино поле недалеко от д. Чуркино,…
Земельные участки в Zarubino, Россия
Земельные участки
Zarubino, Россия
3 100 м²
€ 6,706
кадастровый номер 52: 15: 0150147: 939,
Земельные участки в Zarubino, Россия
Земельные участки
Zarubino, Россия
1 900 м²
€ 5,588
Земли населенных пунктов, разрешенное использование- для ведения личного подсобного хозяйств…
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