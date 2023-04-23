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Земельные участки в Зеленоградский городской округ, Россия

10 объектов найдено
Земельные участки в Моршанское, Россия
Земельные участки
Моршанское, Россия
€ 6,085
Продам участок в ТСН Лаптау . Кадастровый номер 39:05:050606:238. Аренда до 2029 года. Площа…
Земельные участки в Зеленоградск, Россия
Земельные участки
Зеленоградск, Россия
€ 22,129
Зеленоградский район. Пос. Клинцовка (Малиновка), собственность, лпх, по 10 соток. Вода и ка…
Земельные участки в Переславское, Россия
Земельные участки
Переславское, Россия
€ 88,514
Уникaльнoе предложeние от собствeнника. Продаётся земельный массив 14 гектар, целиком или по…
Земельные участки в Переславское, Россия
Земельные участки
Переславское, Россия
€ 12,171
Продам участок, 6 соток. Земли поселений, для ведения личного подсобного хозяйства. Рядом ле…
Земельные участки в Мельниково, Россия
Земельные участки
Мельниково, Россия
€ 13,277
Предлагаем к продаже участок земли 11 соток сухой и правильной формы в собственности, распол…
Земельные участки в Переславское, Россия
Земельные участки
Переславское, Россия
€ 88,514
Уникaльнoе предложeние от собствeнника. Продаётся земельный массив 14 гектар, целиком или по…
Земельные участки в Зеленоградск, Россия
Земельные участки
Зеленоградск, Россия
€ 38,725
Земельный участок ЛПХ в Зеленоградском районе, Ковровский сельский округ, п.Каменка ор-р Сок…
Земельные участки в Холмогоровка, Россия
Земельные участки
Холмогоровка, Россия
€ 14,937
Земельный участок в пос. Холмогоровка, Зеленоградский район. ул. Изумрудная, 9 соток земли в…
Земельные участки в Холмогоровка, Россия
Земельные участки
Холмогоровка, Россия
€ 14,937
Земельный участок в пос. Холмогоровка, Зеленоградский район. ул. Изумрудная, 9 соток земли в…
Земельные участки в Холмогоровка, Россия
Земельные участки
Холмогоровка, Россия
€ 13,443
Земельный участок в пос. Холмогоровка, Зеленоградский район. 8,5 соток земли в собственности…
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