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Земельные участки в Заневское городское поселение, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Кудрово, Россия
Земельные участки
Кудрово, Россия
€ 178,819
Арт. 38672235 Участок с возможностью использовать под коммерческие цели! Предлагается к …
Земельные участки в Янино-1, Россия
Земельные участки
Янино-1, Россия
€ 1,821,722
Арт. 3356194 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Продаётся земельный участок площадью 10,5…
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