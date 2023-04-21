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Земельные участки в Емельяновский район, Россия

1 объект найдено
Земельные участки 6 комнат в Nikolskiy selsovet, Россия
Земельные участки 6 комнат
Nikolskiy selsovet, Россия
6 Количество комнат 941 м²
€ 408,134
Продажа усадьбы вблизи асфальтированной городской дороги в д.Раскаты. Удобно расположен до …
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