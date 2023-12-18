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Земельные участки в Янтарный городской округ, Россия

3 объекта найдено
Земельные участки в Янтарный, Россия
Земельные участки
Янтарный, Россия
Зона Ж5 (жилая застройка с объектами общественно-делового назначения). Участок с прямым видо…
€62,239
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Земельные участки в Янтарный, Россия
Земельные участки
Янтарный, Россия
В январе 2024 открываем бронирование земельных участков, в Янтарном. Земля ИЖС, зона Ж4, Соб…
€14,978
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Земельные участки в Янтарный, Россия
Земельные участки
Янтарный, Россия
Крайне привлекательный объект для инвестиций. В Покровском к 2030г будет реализован Федераль…
€9,108
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