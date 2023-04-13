Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Всеволожский район
Купить земельный участок в Всеволожский район, Россия
Очистить
56 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Токсовское городское поселение, Россия
€ 52,961
Арт. 41654427 Вашему вниманию предлагается участок в современном коттеджном посе…
Земельные участки
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
€ 127,471
Арт. 41228229 Самый уединенный (тупиковый) участок в деревне Мендсары, который с двух сторо…
Земельные участки
Всеволожск, Россия
€ 221,689
Арт. 39950005 Предлагается к продаже земельный участок 19,5 соток около ж/д станции Бернгар…
Земельные участки
Вартемяги, Россия
€ 43,784
10 км. от Санкт-Петербурга по Новоприозерской трассе и по староприозерской дорогк также м…
Земельные участки
Вартемяги, Россия
€ 260,484
Арт. 39160747 В Вартемягах такого большого участка ИЖС больше нет. Идеально подходит, как…
Земельные участки
Кудрово, Россия
€ 221,689
Арт. 38672235 Предлагается к продаже земельный участок во Всеволожском районе, Заневское го…
Земельные участки
Всеволожск, Россия
€ 354,702
Арт. 37377908 Предлагается к продаже земельный участок 38,8 соток около ж/д станции Бернгар…
Земельные участки
посёлок имени Морозова, Россия
€ 553,114
Арт. 19270380 Предлагается в продажу производственные помещения общей площадью 2360 кв.м. р…
Земельные участки
Янино-1, Россия
€ 1,806,764
Арт. 3356194 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Продаётся земельный участок площадью 10,5…
Земельные участки
Ириновка, Россия
€ 437,835
Арт. 35682310 Предлагаем Вашему вниманию земельный участок для развития собственного дохо…
Земельные участки
Ириновка, Россия
€ 875,671
Арт. 34722675 Инвестируйте в реальный актив! Предлагаем Вашему вниманию земельный участок д…
Земельные участки
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
€ 49,880
Арт. 33488349 Идеально под базу и агротуризм! Продается участок 1.8 Га рядом с дер. Леско…
Земельные участки
Minulovo, Россия
€ 45,446
Арт. 29479147 В продаже земельный участок 20 соток в КП "Всеволожский". Участок ровный, пр…
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 171,809
Арт. 24398234 Участок ИЖС около Коркинского озера! Предлагается сухой, ровный участок 23 …
Земельные участки
Новосаратовка, Россия
€ 637,355
Арт. 24295848 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Вашему вниманию предлагается самый персп…
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 121,929
Арт. 24086378 Участок ИЖС рядом с Коркинскими озерами! Предлагается большой, ровный участ…
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 144,098
Арт. 24208892 Участок ИЖС с коммуникациями у Коркинских озер! Предлагается участок ИЖС по…
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 73,157
Арт. 24087043 Участок ИЖС со всеми коммуникациями у Коркинских озер! Предлагается сухой…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 47,533
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 42,059
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 43,575
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 42,937
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 66,593
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 48,682
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 46,959
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 52,988
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 42,258
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 41,141
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 51,454
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 40,582
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты