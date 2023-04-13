Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Всеволожский район

Купить земельный участок в Всеволожский район, Россия

56 объектов найдено
Земельные участкив Токсовское городское поселение, Россия
Земельные участки
Токсовское городское поселение, Россия
€ 52,961
Арт. 41654427 Вашему вниманию предлагается участок в современном  коттеджном посе…
Земельные участкив Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
€ 127,471
Арт. 41228229 Самый уединенный (тупиковый) участок в деревне Мендсары, который с двух сторо…
Земельные участкив Всеволожск, Россия
Земельные участки
Всеволожск, Россия
€ 221,689
Арт. 39950005 Предлагается к продаже земельный участок 19,5 соток около ж/д станции Бернгар…
Земельные участкив Вартемяги, Россия
Земельные участки
Вартемяги, Россия
€ 43,784
10 км. от Санкт-Петербурга по Новоприозерской трассе и по староприозерской дорогк также м…
Земельные участкив Вартемяги, Россия
Земельные участки
Вартемяги, Россия
€ 260,484
Арт. 39160747 В Вартемягах такого большого участка ИЖС больше нет. Идеально подходит, как…
Земельные участкив Кудрово, Россия
Земельные участки
Кудрово, Россия
€ 221,689
Арт. 38672235 Предлагается к продаже земельный участок во Всеволожском районе, Заневское го…
Земельные участкив Всеволожск, Россия
Земельные участки
Всеволожск, Россия
€ 354,702
Арт. 37377908 Предлагается к продаже земельный участок 38,8 соток около ж/д станции Бернгар…
Земельные участкив посёлок имени Морозова, Россия
Земельные участки
посёлок имени Морозова, Россия
€ 553,114
Арт. 19270380 Предлагается в продажу производственные помещения общей площадью 2360 кв.м. р…
Земельные участкив Янино-1, Россия
Земельные участки
Янино-1, Россия
€ 1,806,764
Арт. 3356194 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Продаётся земельный участок площадью 10,5…
Земельные участкив Ириновка, Россия
Земельные участки
Ириновка, Россия
€ 437,835
Арт. 35682310 Предлагаем Вашему вниманию земельный участок для развития собственного дохо…
Земельные участкив Ириновка, Россия
Земельные участки
Ириновка, Россия
€ 875,671
Арт. 34722675 Инвестируйте в реальный актив! Предлагаем Вашему вниманию земельный участок д…
Земельные участкив Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
€ 49,880
Арт. 33488349 Идеально под базу и агротуризм! Продается участок 1.8 Га рядом с дер. Леско…
Земельные участкив Minulovo, Россия
Земельные участки
Minulovo, Россия
€ 45,446
Арт. 29479147 В продаже земельный участок 20 соток в КП "Всеволожский". Участок ровный, пр…
Земельные участкив Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 171,809
Арт. 24398234 Участок ИЖС около Коркинского озера! Предлагается сухой, ровный участок 23 …
Земельные участкив Новосаратовка, Россия
Земельные участки
Новосаратовка, Россия
€ 637,355
Арт. 24295848 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Вашему вниманию предлагается самый персп…
Земельные участкив Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 121,929
Арт. 24086378 Участок ИЖС рядом с Коркинскими озерами! Предлагается большой, ровный участ…
Земельные участкив Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 144,098
Арт. 24208892 Участок ИЖС с коммуникациями у Коркинских озер! Предлагается участок ИЖС по…
Земельные участкив Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
€ 73,157
Арт. 24087043 Участок ИЖС со всеми коммуникациями у Коркинских озер! Предлагается сухой…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 47,533
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 42,059
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 43,575
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 42,937
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 66,593
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 48,682
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 46,959
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 52,988
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 42,258
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 41,141
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 51,454
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Земельные участкив Дубровка, Россия
Земельные участки
Дубровка, Россия
€ 40,582
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеал…
Realting.com
Перейти