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Земельные участки в Воротынский городской округ, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Fokino, Россия
Земельные участки
Fokino, Россия
Площадь 382 м²
Продается земельный участок сельскохозяйственного назначения! Общая площадь участка составл…
€42,160
в месяц
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Земельные участки в Mihaylovskoe, Россия
Земельные участки
Mihaylovskoe, Россия
Площадь 1 700 м²
Продается земельный участок в живописном месте. До р.Волга 5 минут
€2,571
в месяц
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