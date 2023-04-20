Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Волосовский район

Земельные участки в Волосовский район, Россия

9 объектов найдено
Земельные участки в Uschevicy, Россия
Земельные участки
Uschevicy, Россия
€ 7,265
Участок 15 соток, на нем имеется электричество 15кВт.,хоз. постройка. Участок категории Л…
Земельные участки в Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
€ 13,411
Продам два отличных смежных земельных участка ИЖС в д.Лагоново . Межевание проведено. Удач…
Земельные участки в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
€ 5,588
Продаётся земельный участок 15 соток ижс в д.Лисино,участок второго плана,прямоугольной ф…
Земельные участки в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
€ 11,064
В восьмидесяти километрах от СПб срочно продается земельный участок 16,5 сот. в д. Большие …
Земельные участки в Sumino, Россия
Земельные участки
Sumino, Россия
€ 16,206
Расстояние до КАД (СПб) 45 км в Волосовском р-не д.Красные Череповицы продается земельный у…
Земельные участки в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
€ 14,194
Предлагается  к срочной продаже земельный участок с недостроенным бревенчатым домом в …
Земельные участки в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Rabitickoe selskoe poselenie, Россия
€ 2,794
Срочно. Продаётся отличный участок в д.Лиможа 8 сот. Участок ухожен,обработан.Красивая тих…
Земельные участки в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Rabitickoe selskoe poselenie, Россия
€ 7,265
Срочно. Продам участок в Волосовском районе в д. Рабитицы. Участок 25 соток, ЛПХ. Электриче…
Земельные участки в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
€ 6,482
Ленинградская область, Волосовский район, д. Руссковицы. Продам Земельный участок 15 сот, в…
Realting.com
Перейти