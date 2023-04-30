Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Кавказский федеральный округ
  4. городской округ Владикавказ
  5. Владикавказ

Земельные участки с бассейном в Владикавказ, Россия

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Владикавказ, Россия
Земельные участки 1 комната
Владикавказ, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2 212 м² 4 Этаж
€ 2,200,000
Представляем Вашему вниманию земельный участок в уникальном месте - на крепости Алании. Сама…
Realting.com
Перейти