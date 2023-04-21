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Земельные участки в Vitkulovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Vitkulovskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Vitkulovskiy selsovet, Россия
2 500 м²
€ 4,129
Продается ровный участок 25 соток с фундаментом в селе Глядково, Сосновского района Нижегоро…
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