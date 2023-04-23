Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Ломоносовский район
  5. Villozskoe gorodskoe poselenie

Земельные участки в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
€ 33,193
В живописном месте Ломоносовского района, вблизи Санкт-Петербурга, по адресу: дер.&nbs…
Realting.com
Перейти