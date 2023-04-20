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Земельные участки в Verevskoe selskoe poselenie, Россия

3 объекта найдено
Земельные участки в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
€ 156,467
Арт. 39557663 Буквально в нескольких километрах от г. Гатчина, на первой линии Ленинградско…
Земельные участки в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
€ 23,470
Арт. 28631303 Коттеджный посёлок «Родник» расположен в Гатчинском районе Ленинградской обла…
Земельные участки в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
€ 189,996
Продаётся земельный участок площадью 15 гектаров, готовый бизнес «Экофермы» в Гатчинском…
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