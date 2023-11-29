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Земельные участки в Тверская область, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Зубцов, Россия
Земельные участки
Зубцов, Россия
Площадь 1 567 000 м²
Unique Investment Opportunity: 156.7 Hectares in a Prime Location in Pogoreloe Gorodishche, …
€1,25 млн
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Земельные участки в Vysokovskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Vysokovskoe selskoe poselenie, Россия
Продается земельный участок площадью 96,52 соток — Торжокский р-н., сп Высоковское, рядом с …
€4,830
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