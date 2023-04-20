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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Тосненский район
Земельные участки в Тосненский район, Россия
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17 объектов найдено
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Земельные участки
Nurminskoe selskoe poselenie, Россия
€ 12,964
Арт. 41857429 Уважаемый покупатель! Успейте приобрести участок в отличной транспортной дост…
Земельные участки
Nurminskoe selskoe poselenie, Россия
€ 5,365
Арт. 41655570 Уважаемый покупатель! Успейте приобрести участок по суперакции- цена за сотку…
Земельные участки
Ladoga, Россия
€ 26,823
Арт. 45949967. КП Любимово, участок ровной формы, к участку подведен ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Земельные участки
Форносово, Россия
€ 14,529
Предлагается к продаже участок 12 сот. для людей предпочитающих тишину, свежий воздух, лес,…
Земельные участки
Lisinskoe selskoe poselenie, Россия
€ 1,118
Продается земельный участок в садоводстве в Тосненском районе, массив Радофинниково, СНТ "Р…
Земельные участки
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
€ 13,970
Продается земельный участок 25 соток (с возможностью разделения на 2 равные части) в дер. Б…
Земельные участки
Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
€ 5,365
Продается земельный участок, 12 соток для дачного строительства. Участок в садоводстве у …
Земельные участки
Любань, Россия
€ 10,729
Продается земельный участок 11 соток в г. Любань Ленинградской области. Участок расположен …
Земельные участки
Тосненское городское поселение, Россия
€ 1,005,859
Арт. 9935274 Удачная инвестиция! Рядом озера! Здравствуйте, уважаемый покупатель! Предла…
Земельные участки
Любань, Россия
€ 8,270
Продается земельный участок 12 соток ИЖС в г. Любань. Участок находится на въезде в город, …
Земельные участки
Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
€ 4,918
Продается участок, 12 соток для дачного строительства. Участок в садоводстве у деревни Корк…
Земельные участки
Тосненское городское поселение, Россия
€ 19,000
Продаётся земельный участок в деревне Примерное Тосненского района. Площадь участка 2,65 г…
Земельные участки
Annolovo, Россия
€ 72,645
Арт. 19561340 Уважаемый покупатель! Предлагаются к продаже земельный участок промышленного…
Земельные участки
Annolovo, Россия
€ 72,645
Арт. 19561184 Уважаемый покупатель! Предлагаются к продаже земельный участок промышленного…
Земельные участки
Ladoga, Россия
€ 30,189
Арт. 17963900 Здравствуйте! В продаже участок под ИЖС с электричеством и газом всего в 15 …
Земельные участки
Тосненское городское поселение, Россия
€ 214,583
Арт. 4033974 Представляем Вашему вниманию земельный участок площадью 27 гектар в Тосненском…
Земельные участки
Nurminskoe selskoe poselenie, Россия
€ 277,170
Арт. 4034198 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию земельный участок площадью …
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