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Земельные участки в Светлый, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Светлый, Россия
Земельные участки
Светлый, Россия
€ 133,917
Земельный участок, 21 сот. Под строительство Многоквартирного жилого дома по ул. Советской в…
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