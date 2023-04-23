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Земельные участки в Surovatihinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Surovatihinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Surovatihinskiy selsovet, Россия
1 800 м²
€ 17,150
Предлагаем к продаже земельный участок 14,   расположены   в центре   КП Семь озер размером …
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