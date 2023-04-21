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Земельные участки в Сосновское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Сосновское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Сосновское сельское поселение, Россия
€ 128,337
Арт. 38929116 Участок 2,4 ГА под строительство частной резиденции, Базы отдыха, ЭКО туризма…
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