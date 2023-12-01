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Земельные участки в Сокольский городской округ, Россия

2 объекта найдено
Земельные участки в Сокольский городской округ, Россия
Земельные участки
Сокольский городской округ, Россия
Площадь 1 000 м²
Продам землю 10 соток в СПК Волга Сокольский р-н Дмитриевский с/с. Очень хорошее местораспол…
€10,274
в месяц
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Земельные участки в Сокольский городской округ, Россия
Земельные участки
Сокольский городской округ, Россия
Площадь 1 000 м²
Продам землю 10 соток в СПК Волга Сокольский р-н Дмитриевский с/с. Очень хорошее местораспол…
€10,274
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
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