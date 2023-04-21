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Земельные участки в Shapkinskiy selsovet, Россия

5 объектов найдено
Земельные участки в Афанасьево, Россия
Земельные участки
Афанасьево, Россия
1 400 м²
€ 5,029
Участок, 14.1соткаЭлектричество и газ по гос. программе уже проведены в село.Выполнена геоде…
Земельные участки в Афанасьево, Россия
Земельные участки
Афанасьево, Россия
1 400 м²
€ 8,941
Участок, 14.1сотка. С ленточным (бетонным) армированным фундаментом 77 с перемычкой, ширина …
Земельные участки в Афанасьево, Россия
Земельные участки
Афанасьево, Россия
300 м²
€ 33,529
Продаю земельный участок 3 Га в небрендированном коттеджном поселке Земля у озера у д. Афа…
Земельные участки в Shapkinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Shapkinskiy selsovet, Россия
2 500 м²
€ 145,291
Земли населенных пунктов , разрешенное использование : для жилищного строительства. Участки …
Земельные участки в Афанасьево, Россия
Земельные участки
Афанасьево, Россия
1 000 м²
€ 3,241
Продаю 10 соток в небрендированном Коттеджном поселке Земля у озера, у деревни Афанасьевка, …
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