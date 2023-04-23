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Земельные участки в городской округ Шаховская, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в городской округ Шаховская, Россия
Земельные участки
городской округ Шаховская, Россия
€ 585,770
Участок, находится в прилесной зоне в элитном охраняемом коттеджном поселке Николино, которы…
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