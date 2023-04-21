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Земельные участки в Семёновский городской округ, Россия

3 объекта найдено
Земельные участки в Fundrikovo, Россия
Земельные участки
Fundrikovo, Россия
600 м²
€ 2,235
В продаже участок земли 6 соток в д. Фундриково Семеновского р-на Нижегородский области. Дер…
Земельные участки в Shaldezh, Россия
Земельные участки
Shaldezh, Россия
12 119 м²
€ 21,872
Предлагаю к покупке земли сельхоз назначения 121 Га СПК " Труд "
Земельные участки в Fundrikovo, Россия
Земельные участки
Fundrikovo, Россия
1 500 м²
€ 2,235
Продаю участок, в середине жилой деревни, дорога до участка, столб с э/э возле участка. Земл…
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