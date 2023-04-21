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Земельные участки в Scheglovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Minulovo, Россия
Земельные участки
Minulovo, Россия
€ 45,755
Арт. 29479147 В продаже земельный участок 20 соток в КП "Всеволожский". Участок ровный, пр…
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