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Земельные участки в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия

3 объекта найдено
Земельные участки в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 5,476
Продается участок в собственности в прямой продаже. Ленинградская область, Гатчинский район…
Земельные участки в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 3,912
земельный участок на землях населенных пунктов для ведения огородничества. Хорошее транспор…
Земельные участки в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 65,940
земельный участок площадью 4га для размещения дачного некоммерческого партнерства. . Собств…
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