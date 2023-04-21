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Земельные участки в Roykinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Земельные участки в Roykinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Roykinskiy selsovet, Россия
1 100 м²
€ 27,788
Продаю земельный участок в пригородном поселке Ройка. Отрежем 11 соток от участка в 13 соток…
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