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Земельные участки в Ростов-на-Дону, Россия

7 объектов найдено
Земельные участки в Ростов-на-Дону, Россия
Земельные участки
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 3 м²
Продается участок по ул. Фасадная. Участок чистый и без каких либо строений. Коммуникации по…
€9,800
Земельные участки в Ростов-на-Дону, Россия
Земельные участки
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 5 м²
Ровный участок по выгодной цене. Место расположение Нижнетемерницкий район. рядом располаг…
€10,889
Земельные участки в Ростов-на-Дону, Россия
Земельные участки
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 5 м²
Участок располагается в отличном месте, ровный 20*25. Все коммуникации на участке, газ пропл…
€38,113
Земельные участки в Ростов-на-Дону, Россия
Земельные участки
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 3 м²
Продается разделенный участок, межевание сделано. Участок чистый без строений и уклонов, ого…
€9,023
Земельные участки в Ростов-на-Дону, Россия
Земельные участки
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 5 м²
Продается участок 5 соток в районе леге-артис , участок ровный , чистый огорожен заборам. П…
€21,779
Земельные участки в Ростов-на-Дону, Россия
Земельные участки
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 6 м²
Чистый участок,Свет,Вода,Газ-по меже. Отличное место, рядом остановка, магазин.ТОРГ
€4,667
Земельные участки в Ростов-на-Дону, Россия
Земельные участки
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 6 м²
Участок угловой 6.1 сотки земли с недостроенным домом, возведен первый этаж 90м2, фундамент…
€38,891
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